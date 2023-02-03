Обвиняют артиста в том, что он якобы осквернил их символ.

Православные активисты требуют через суд у российского певцы Филиппа Киркорова миллион рублей. Именно в такую сумму они оценили моральный ущерб после его номера с танцами на кресте, который был показан на юбилейном концерте весной 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Истцом выступил некий Михаил Феодориди, который представился аналитиком и юристом. Он убежден, что Киркоров надругался над церковной символикой, за что должен расплатиться.

"В конце апреля, выступая на своем сольном концерте, Киркоров совершил акт глумления над главной христианской ценностью, устроив танцы на опрокинутом кресте", - сказал Михаил.

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На такие обвинения уже ответил правозащитник Киркорова Александр Добровинский. Адвокат не видит в этом выступлении ничего противозаконного и аморального, а иск называет "попыткой нажиться" на звезде.

"Подобные иски лишь подтверждают тот факт, что Филипп Бедросович - очень популярная личность, а его творчество оказывает настолько сильное влияние, что не оставляет равнодушным никого… Его номер на кресте оказался настолько сильным и ярким, что до сих пор не дает покоя. Иск мы отобьем, а вот слава о номере Филиппа Бедросовича останется надолго… Если человек, подавший иск, оценивает оскорбление в один миллион рублей, то получается, согласно иску этого человека: "Заплати деньги и оскорбляй, как хочешь? Только дай деньги, Киркоров", - сказал Добровинский.

Напомним, Филипп Киркоров получил волну хейта из-за того, что танцевал на конструкции в виде креста на своем юбилейном концерте весной 2022 года.

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