София Стеценко в "Сватах" / скриншот

София Стеценко - юная украинская актриса, которая получила свою первую главную роль еще в 6 лет. Тогда девочка сыграла Женьку Ковалеву в ситкоме "Сваты". Поскольку этот сериал усадил перед телевизорами огромное количество зрителей, к Стеценко пришла слава и народная любовь. 

Сейчас девочке 19 лет. В одном из своих интервью она рассказала о том, как развивалась ее карьера после "Сватов". Выяснилось, что в определенный момент София решила - актерство - это не для нее. Но сделав паузу, девушка все же вернулась в это дело. 

"Я просто запуталась. Я подумала, что актерское – это не мое. Сделала огромный перерыв и поняла, что очень по этому скучаю, что я очень люблю актерское мастерство", - рассказывала ранее прессе София Стеценко. 

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Сейчас девушка обучается в театральной мастерской. 

София Стеценко в "Сватах" / скриншот

Позиция Стеценко касательно войны в Украине

1 апреля этого года у девушки был день рождения. В честь этого она сделала пост, пожелав скорейшего окончания войны на территории родной страны, а также пожелала Путину смерти. 

Вот что написала актриса:

"Сегодня мне исполняется 19 лет. У меня есть одно единственное желание, с 24 февраля я его загадываю каждый день. И это не наша победа, в нее я верю безоговорочно. Я хочу, чтобы каждый русский солдат, ступивший на нашу землю с целью убивать и насиловать украинцев, с целью бомбардировать наши дома и города, очень долго и болезненно горел в аду. Слава Украине. Путин х*йло. А меня с днем рождения!"

Это не осталось незамеченным со стороны российских поклонников сериала "Сваты". За такие слова девушку захейтили пропагандисты. 

Комментарии к публикации Стеценко
Комментарии к публикации Стеценко

Как сейчас выглядит София Стеценко

Напомним, вот как выглядит та самая подруга Женьки из "Сватов".

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