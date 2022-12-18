София Стеценко прославилась еще в совсем юном возрасте - когда ей было 6 лет, девочка снялась в главной роли в сериале "Сваты".

София Стеценко - юная украинская актриса, которая получила свою первую главную роль еще в 6 лет. Тогда девочка сыграла Женьку Ковалеву в ситкоме "Сваты". Поскольку этот сериал усадил перед телевизорами огромное количество зрителей, к Стеценко пришла слава и народная любовь.

Сейчас девочке 19 лет. В одном из своих интервью она рассказала о том, как развивалась ее карьера после "Сватов". Выяснилось, что в определенный момент София решила - актерство - это не для нее. Но сделав паузу, девушка все же вернулась в это дело.

"Я просто запуталась. Я подумала, что актерское – это не мое. Сделала огромный перерыв и поняла, что очень по этому скучаю, что я очень люблю актерское мастерство", - рассказывала ранее прессе София Стеценко.

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Сейчас девушка обучается в театральной мастерской.

Позиция Стеценко касательно войны в Украине

1 апреля этого года у девушки был день рождения. В честь этого она сделала пост, пожелав скорейшего окончания войны на территории родной страны, а также пожелала Путину смерти.

Вот что написала актриса:

"Сегодня мне исполняется 19 лет. У меня есть одно единственное желание, с 24 февраля я его загадываю каждый день. И это не наша победа, в нее я верю безоговорочно. Я хочу, чтобы каждый русский солдат, ступивший на нашу землю с целью убивать и насиловать украинцев, с целью бомбардировать наши дома и города, очень долго и болезненно горел в аду. Слава Украине. Путин х*йло. А меня с днем рождения!"

Это не осталось незамеченным со стороны российских поклонников сериала "Сваты". За такие слова девушку захейтили пропагандисты.

Как сейчас выглядит София Стеценко

Напомним, вот как выглядит та самая подруга Женьки из "Сватов".

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