Известная американская певица, 19-летняя Билли Айлиш снялась в непривычной для себя женственной и романтической фотосессии для глянцевого журнала Elle.
Несколько снимков исполнительница опубликовала в своем Instagram.
Айлиш стала главной героиней нового номера журнала.
На новых снимках Билли примерила платья и пальто от модных Домов Balenciaga, Gucci и Marc Jacobs.
Читайте такжеСпирс, Меган Маркл и Билли Айлиш: Time назвал 100 самых влиятельных людей планеты в 2021 годуАвтором съемки стала знаменитая фотохудожница, работающая под псевдонимом Alique.
Это идеально, "Любовь всей моей жизни", "О Боже", "Ты такая красивая", "Великолепно", – отреагировали подписчики.
Несколько месяцев назад Билли Айлиш впервые разделась до белья для глянца. Она снялась в откровенной фотосессии для Vogue.
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