Певица примерила платья и пальто от модных домов Balenciaga, Gucci и Marc Jacobs.

Известная американская певица, 19-летняя Билли Айлиш снялась в непривычной для себя женственной и романтической фотосессии для глянцевого журнала Elle.

Несколько снимков исполнительница опубликовала в своем Instagram.

Айлиш стала главной героиней нового номера журнала.

На новых снимках Билли примерила платья и пальто от модных Домов Balenciaga, Gucci и Marc Jacobs.

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Это идеально, "Любовь всей моей жизни", "О Боже", "Ты такая красивая", "Великолепно", – отреагировали подписчики.

Несколько месяцев назад Билли Айлиш впервые разделась до белья для глянца. Она снялась в откровенной фотосессии для Vogue.

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Автор: Катерина Шварц