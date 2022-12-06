Екатерина Полищук пожаловалась на "подклад".

Освобожденная из российского плена Екатерина Полищук, более известная как "Пташка", показала, что неизвестные оставили на ее машине. Так, девушка нашла на своем авто кость и ветку, поэтому сразу подумала, что этот "подклад" был сделан с помощью черной магии.

"Счастья, здоровья и подарочек с утра. Иконку надо было взять с собой. Хорошо, что не положили землю с кладбища", - написала Полищук в инста-сториз.

Несмотря на такой неприятный "подарок" украинская защитница призвала не беспокоиться за нее и уточнила, что черная магия не страшна светлым людям.

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"Пташка" попала в скандал

3 декабря Екатерина Полищук получила орден "За мужество" из рук Зеленского. После этого она в своей соцсети выразила восхищение решительностью украинского президента. Из-за этого ее атаковали хейтеры.

4 декабря на своей инста-странице "Пташка" обратилась к завистникам и назвала их комментарии "зрадофильскими". В результате ее страницу в Instagram заблокировали.

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