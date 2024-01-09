Они с трепетом касались друг друга.

Певица Злата Огневич поделилась с поклонниками радостной новостью - вскоре она выпустит новый музыкальный альбом "Віддаю", в который войдет 5 песен. Артистка говорит, что это будут истории из ее жизни.

Однако главная интрига не в том, какие песни попадут в альбом и новые хиты, а то, что о предстоящей премьере певица сообщила, находясь в объятиях неизвестного мужчины.

Так, в кадре они сидят на ступеньках. Огневич лежит на коленках у мужчины и гладит его по ноге. А он, в свою очередь, нежно касается ее головы и волос.

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"Вечір обійма і зігрівав думки. Все невипадково, схоже навпаки. Стільки запитань "Хто ми?" Правда між рядків", - поет в этот момент Злата.

Как отреагировали пользоваели сети

"Чувак, который просто курил на лестнице, немного в шоке"

"У парня такие напряженные руки, так дрожат"

"Классная песня, но парень, который гладит волосы, неискренний"

Напомним, Злата Огневич улетела на отдых в Тайланд. В сети ее захейтили за хвастовство во время войны.

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