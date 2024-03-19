Артистка рассказала, что их с сестрой воспитывали в украинских традициях.

Украинская певица Злата Огневич вспомнила детство в Крыму и рассказала, как родители воспитывали их с сестрой в украинских традициях.

В программе "Я люблю Україну" артистка призналась, что родители вопреки всему питали у них с сестрой любовь ко всему украинскому.

"Украинские традиции жили везде, но, будем откровенны, в 90-х в Крыму не было такого их расцвета. Но благодаря родителям, выросшим в традициях, любовь к ним передавали и нам с сестрой. Мы с папой, в частности, разговаривали на украинском языке", – вспомнила Огневич.

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Главной хранительницей традиций в семье артистки была бабушка, проживавшая в Кривом Роге. Певица часто проводила с ней зимние каникулы.

"Значительную часть своего детства я провела в гостях у бабушки. Когда мы приезжали в Кривой Рог, это Днепропетровщина, всегда пели там и колядки, и щедривки, и украинские песни. Бабушка готовила кутью по своему особому рецепту. Украинских традиций было много", – рассказала певица.

Отметим, Злата Огневич родилась в России, однако в пять лет с семьей переехала в Крым. Позже она переехала в Киев, где поступила в институт музыку имени Глиера. Именно в Украине началась ее творческая карьера.

С начала полномасштабного вторжения папа артистки стал военным медиком, а сама Злата ведет информационную борьбу и выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины.

Напомним, ранее Злата Огневич засветилась в нежных объятиях мужчины.

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