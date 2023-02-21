Как говорит Шульгина, американцы опасаются неискренности.

Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина рассказала, как американцы относятся к украинкам и почему недостаточно быть просто красивой, чтобы найти любовь в США.

В интервью Виктории Сироклин она рассказала, что многие американцы опасаются того, что женщины хотят выйти за них замуж, чтобы получить гражданство и легально жить в Америке, а потом развестись.

Поэтому они всегда спрашивают о документах. Как призналась Шульгина, до замужества она неоднократно ходила на свидания, и действительно показывала документы, так как мужчинам было важно, какая она личность.

"Сейчас очень много приехало девушек из Украины. Они все в поисках мужчины, но секрет такой: чтобы этот мужчина с тобой был, строил семью, рожал детей, помогал, тебе нужно быть личностью. Американцы не любят присасывающихся женщин-паразитов, которым нужны деньги. Мужчины в Америке любят, когда женщина всего достигла сама", – рассказала Александра.

Кто такая Александра Шульгина

Шульгина стала победительницей "Холостяка-1". Пояле финала она переехала к главному герою Максу Чмерковскому в США, они вместе жили, но вскоре расстались.

Девушка начала заниматься собой и пытаться освоиться в Штатах. Позже она встретила мужчину-американца, за которого вышла замуж. У них есть ребенок.

Напомним, ранее Варлей из "Холостяка" показала идиллию с мужем-бизнесменом.

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