Они дружили много лет.

Украинский певец POSITIFF, настоящее имя которого Алексей Завгородний, прокомментировал желание Насти Каменских покорить мировой шоу-бизнес.

Не секрет, что сейчас исполнительница работает над испаноязычным альбомом и часто появляется на зарубежных премиях. Однако Алексей отметил, что ее стремление продвигать творчество за пределами Украины не является правильным решением.

"Могу сказать только лично. И это даже не критика. Не думаю, что это правильно. Я не считаю, что это сейчас актуально, как она это делает. Но это исключительно мое мнение", - заявил певец в программе "Муз_Тренд".

Также Позитив считает, что во время войны стоит оставаться в Украине, ведь это важно для артиста и его поклонников

"Я думаю, что самая главная миссия сейчас украинских артистов - это быть здесь и работать для своей аудитории", - добавил он.

К слову, Завгороднего и Каменских объединяет многолетняя дружба. До полномасштабного вторжения они постоянно общались и дружили семьями, ведь бывшая Позитива была лучшей подружкой Насти, а он дружил и работал с Потапом.

Напомним, недавно певец Позитив впервые отреагировал на свадебные фото экс-жены.

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