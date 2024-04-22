Он подчеркнул, что не интересуется больше жизнью бывшей.

Украинский певец Алексей Завгородний, который имеет сценический псевдоним POSITIFF, прокомментировал свадьбу бывшей жены Анны Андрийчук.

Он отметил, что не общается с экс-возлюбленной, с которой прожил 10 лет. Пара без скандалов решила пойти разными дорогами, поэтому певец не следит за ее личной жизнью. А свадебные фото, которые она опубликовала в сети, Алексей даже не видел.

"Я не знаю. Я не общаюсь с ней. Мы нормально с ней последний раз просто закончили разговор", - сказал Позитив в программе "Муз_Тренд".

Мужчина отметил, что имеет новую избранницу, которая уже готова к публичности. Однако он пока не спешит ее показывать, ведь не знает, как это сделать уместно во время войны.

"Я очень сильно хотел сделать это на День святого Валентина, поделиться. Потому что моей второй половинке это важно. Но потом я сказал: "Давай пока не будем, ведь много других новостей, где-то они приятные, где-то - неприятные". Я очень хочу это правильно сделать", - добавил Завгородний.

К слову, ранее певец рассказывал, что любимая девушка его мотивирует и поддерживает во всем. Он называет ее ангелом и даже намекал на то, что хочет построить с ней семью. Известно, что избранница не из шоу-бизнеса, а работает с детьми.

Напомним, ранее певец Позитив попал в больницу и признался, что в этом виновата Надя Дорофеева.

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