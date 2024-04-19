Позитив рассказал о своем самочувствии.

Популярный украинский певец Алексей Завгородний, более известный как Позитив, оказался под капельницами. Артист поделился, что стало причиной его пребывания в больнице.

На своей странице в Instagram Позитив показал фотографию, на которой видно его руку и капельницу. Певец в шутку написал, что оказался в больнице из-за певицы Нади Дорофеевой, которая 18 апреля презентовала новую песню "А я все плакала":

Попал в больницу после того, как услышал песню Нади Дорофеевой с другим. Но песня понравилась!

Однако истинных причин пребывания в больнице и проблем со здоровьем Позитив не раскрыл. Позже исполнитель опубликовал снимок со студии звукозаписи. На фото он держит именную розу от Дорофеевой. Ее певица прислала Позитиву после премьеры совместного трека с блогером Мишей Лебигой. В подписи к фотографии артист отметил, что сейчас он чувствует себя хорошо.

"Со мной все хорошо! Музыка, витамины и цветы от Нади Дорофеевой исцеляют", - поделился певец.

К слову, свой хит "А я все плакала" Миша Лебига и Надя Дорофеева представили во время стрима на Twitch, который побил рекорды платформы. Исполнителям удалось собрать 5,4 млн донатов. В общем стрим посмотрело 57 тысяч зрителей.

Напомним, ранее певец Позитив рассказал об отношениях с экс-супругой, которая уже вышла замуж во второй раз.

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