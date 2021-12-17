СМИ сообщали, что артисту могут назначить опекуна.

Известный российский певец Григорий Лепс сделал заявление после слухов о том, что у него возникли проблемы с психикой. СМИ сообщали, что артисту могут даже назначить опекуна, так как он якобы находится в "неадекватном" состоянии.

Лепс записал обращение к фанатам и недругам, а также заявил, что уже скоро он даст концерт.

По слухам, певца госпитализировали в пьяном виде. Сообщалось, что Лепса увезли на скорой помощи и давали ему сильнодействующие препараты. Артист "буянил" и был в неадекватном состоянии, сообщали СМИ. Однако сам певец опровергает все слухи.

Он заявил, что на самом деле у него был несильный гипертонический криз. Он провел в больнице всего один день, там его "прокапали" и отпустили. По словам Лепса, у врачей нет никаких вопросов к его здоровью.

Также артист ответил всем, кто ждет его смерти и постоянно выдумывает слухи о его гибели. "Не дождетесь", - заявил Лепс и анонсировал свой концерт, который он даст уже через несколько дней.

В комментариях пользователи пожелали певцу здоровья, но без шуток не обошлось. Некоторых комментаторов смутило, что Лепс читал часть своей речи с листочка.

"Моргните, если вы в заложниках", "Бритни тоже сначала говорила, что у нее все хорошо", "неправдоподобно как-то", - указали пользователи.

"У Лепса проблемы с психикой" - что известно о слухах вокруг певца

14 декабря стало известно, что Григорий Лепс отменил концерт, ему вызывали "скорую". Сообщалось, что у артиста случился гипертонический криз.

Через день после этого СМИ появилась информация о том, что Григорию Лепсу пришлось вызывать психиатрическую бригаду.

"В первый раз Лепс был сильно пьян и признался, что в последнее время самый лучший день к нему не заходит, да и счастливым как никто он себя назвать уже не может. Врачи предложили остаться в больничке, но Григорий сделался буен и неадекватен", - говорилось в сообщении.

После этого также стало известно, что у Григория Лепса якобы начались проблемы с психикой, родственники хотят назначить ему опекуна.

Автор: Полина Кузенко