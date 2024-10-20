Полиция назвала причину трагедии.

В деле о смерти бывшего участника известной группы "One Direction" Лиама Пейна появились новые подробности. Об этом пишет издание TMZ.

Полиция Буэнос-Айреса сделала свои выводы и назвала вероятную причину трагедии. Отмечается, что на момент смерти певец находился под действием галлюциногенных препаратов. Его поведение было похоже на побочную реакцию наркотического вещества, которое делает людей агрессивными.

"На фотографиях, сделанных в гостиничном номере Лиама, видно, что помещение разгромлено, телевизор разбит, а в комнате, заваленной обломками, лежат предметы, которые связаны с наркотиками", - пишет издание.

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Также полиция отметила, что употребление наркотиков могло стать причиной такого беспорядка в гостиничной комнате. А еще, по их словам, это может свидетельствовать о его душевном состоянии на момент самоубийства.

Пока следствие продолжается, но правоохранители не исключают, что в отеле Лиаму кто-то мог поставлять запрещенные вещества, ведь мужчина последние годы жизни не был наркозависимым. Более того, близкие певца отмечают, что он ждал своего будущего и его можно было спасти.

"Лиам не должен был умереть. Лиам не хотел умирать. Он обещал нам всем, что никогда не покончит жизнь самоубийством. Он с нетерпением ждал будущего. Если бы кто-то вызвал скорую помощь, когда он потерял сознание в холле отеля, вместо того, чтобы забрать его в номер и оставить там одного, в психотическом состоянии, он все еще был бы с нами".

К слову, Лиам Пейн умер 16 октября. 31-летний певец выпал с третьего этажа одного из отелей в Аргентине и сломал себе череп. По словам медиков, его смерть наступила мгновенно.

Напомним, недавно девушка бывшего участника группы "One Direction" эмоционально отреагировала на его смерть.

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