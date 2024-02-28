Певица, судя по всему, решила показать, что у них все хорошо в отношениях.

Певица Настя Каменских, которая сейчас вместе со своим супругом Потапом находится в Колумбии и там строит свою карьеру, опубликовала романтическое видео.

На своей странице в Instagram она показала кадры со свадьбы с Потапом, снимки с их путешествий и других воспоминания.

"Давние воспоминания о любви", - подписала ролик Каменских.

Как отреагировали пользователи сети

"Любовь - это невероятная сила. Какие вы красивые и счастливые"

"Как он смотрит на Настю... Моя любимая пара"

"Дедушка женился на красивой девушке"

"Творческие и талантливые"

"Это все была игра в любовь со стороны лысого"

Стоит отметить, что последнее время ходят слухи о разводе Насти Каменских и Потапа. Поговаривают, что продюсер изменял своей супруге, и в какой-то момент ей надоело это терпеть.

Кроме того, блогер Богдан Беспалов рассказал, что Каменских уже обзавелась новым мужчиной. По его словам, вместе с ним она живет в Испании. Однако недавно сама певица рассказала, что прилетела в Колумбию и там развивает свою творческую деятельность.

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