Певица Настя Каменских, которая сейчас вместе со своим супругом Потапом находится в Колумбии и там строит свою карьеру, опубликовала романтическое видео.
На своей странице в Instagram она показала кадры со свадьбы с Потапом, снимки с их путешествий и других воспоминания.
"Давние воспоминания о любви", - подписала ролик Каменских.
Как отреагировали пользователи сети
- "Любовь - это невероятная сила. Какие вы красивые и счастливые"
- "Как он смотрит на Настю... Моя любимая пара"
- "Дедушка женился на красивой девушке"
- "Творческие и талантливые"
- "Это все была игра в любовь со стороны лысого"
Стоит отметить, что последнее время ходят слухи о разводе Насти Каменских и Потапа. Поговаривают, что продюсер изменял своей супруге, и в какой-то момент ей надоело это терпеть.
Кроме того, блогер Богдан Беспалов рассказал, что Каменских уже обзавелась новым мужчиной. По его словам, вместе с ним она живет в Испании. Однако недавно сама певица рассказала, что прилетела в Колумбию и там развивает свою творческую деятельность.