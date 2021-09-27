Также у Гузеевой подозревают коронавирус, несмотря на отрицательный тест.

Российская телеведущая, которая ведет в РФ шоу "Давай поженимся", Лариса Гузеева оказалась в больнице с подозрением на коронавирус. Ранее 62-летняя Гузеева призналась, что поддерживает оккупацию РФ Крыма и назвала себя "ватницей абсолютной".

Как пишет kp.ru, телеведущую госпитализировали на "скорой" в московскую больницу "Коммунарка". Тест на коронавирус показал отрицательный результат, врачи оценивают ее состояние как стабильное. По данным источника издания, у нее "сильный стресс", Гузеевой дали успокоительное. Точный диагноз пока не установлен.

По информации Телеграм-канала Mash, помимо "ковида", у Гузеевой подозревают начальное повреждение почек.

"По нашим данным, актрисе и телеведущей стало плохо пару дней назад. У неё появился кашель, температура около 38, ей было трудно дышать. Она сама себе делала экспресс-тест на ковид, результат оказался положительным... У Ларисы Андреевны нашли воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Все это осложняет ее состояние и увеличивает риск появления осложнений", - сказано в сообщении.

На днях Гузеева в очередной раз посетила оккупированный Крым, чем хвасталась в соцсетях.

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Автор: Виолетта Орлова