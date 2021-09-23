Звезда "Жестокого романса", ведущая популярного российского шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева призналась, что поддерживает оккупацию РФ украинского полуострова.
Об этом она рассказала в интервью Скажи Гордеевой.
Разговор с экс-актрисой вообще не касался политики. Однако на вопрос, будет ли Гузеева либеральной бабушкой для своего будущего внука, звезда российских шоу вспыхнула: "Я вообще не либерал. Я Крым наш, мой ... мне очень нравится Москва".
Гузеева добавила, что ее очень задел вопрос ведущей.
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При этом ведущая пыталась оправдаться, мол, интересовалась не политическими взглядами Гузеевой, а ее подходом в родственных отношениях.
"Зачем? Зачем все позволять?" – заметила россиянка.
Лариса Гузеева – актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ. Широкую известность и всенародную любовь ей принесла роль Ларисы Огудаловой в ленте Эльдара Рязанова "Жестокий романс".
Вторая волна популярности произошла, когда Гузееву пригласили в 2008 году на съемки шоу "Давай поженимся" на федеральном Первом канале.
Оккупация Крыма Россией
Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".
После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.
В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.