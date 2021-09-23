Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Звезда "Жестокого романса", ведущая популярного российского шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева призналась, что поддерживает оккупацию РФ украинского полуострова.

Об этом она рассказала в интервью Скажи Гордеевой.

Разговор с экс-актрисой вообще не касался политики. Однако на вопрос, будет ли Гузеева либеральной бабушкой для своего будущего внука, звезда российских шоу вспыхнула: "Я вообще не либерал. Я Крым наш, мой ... мне очень нравится Москва".

Гузеева добавила, что ее очень задел вопрос ведущей.

Читайте также"Жестоко изуродованная" пластикой Линда Евангелиста подает в суд на хирургов"Мне нравится Москва, мне нравится все, что происходит. Да, я – ватница абсолютная", – подчеркнула бывшая актриса.

При этом ведущая пыталась оправдаться, мол, интересовалась не политическими взглядами Гузеевой, а ее подходом в родственных отношениях.

"Зачем? Зачем все позволять?" – заметила россиянка.

Лариса Гузеева – актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ. Широкую известность и всенародную любовь ей принесла роль Ларисы Огудаловой в ленте Эльдара Рязанова "Жестокий романс".

Вторая волна популярности произошла, когда Гузееву пригласили в 2008 году на съемки шоу "Давай поженимся" на федеральном Первом канале.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Автор: Виолетта Орлова