Назван самый красивый мужчина в мире (фото)

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, претендующий на роль следующего Джеймса Бонда, признан самым привлекательным мужчиной в мире.
Лондонский пластический хирург доктор Джулиан Де Сильва использовал метод "золотого сечения", чтобы составить рейтинг 10 самых красивых мужчин.
Как сообщает Daily Mail, 34-летний Тейлор-Джонсон занял первое место с почти идеальным результатом — 93,04%. Следом за ним расположился бойфренд Шакиры, 32-летний Люсьен Лависконт, актер сериала "Эмили в Париже", набравший 92,41%.
"Аарон был явным победителем. Все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства. Его результат 93,04% легко сделает его самым красивым Джеймсом Бондом в истории, если он получит эту роль, как и ожидалось", - отметил доктор.
Полный список самых красивых мужчин в мире:
1. Аарон Тейлор-Джонсон – 93,04%
2. Люсьен Лависконт – 92,41%
3. Пол Мескаль – 92,38%
4. Роберт Паттинсон – 92,15%
5. Джек Лоуден – 90,33%
6. Джордж Клуни – 89,9%
7. Николас Холт – 89,84%
8. Чарльз Мелтон – 88,46%
9. Идрис Эльба – 87,94%
10. Шах Рукх Хан – 86,76%
Напомним, ранее была названа самая красивая актриса всех времен.