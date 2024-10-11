Назван самый красивый мужчина в мире (фото)

Им стал известный актер.

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, претендующий на роль следующего Джеймса Бонда, признан самым привлекательным мужчиной в мире.

Лондонский пластический хирург доктор Джулиан Де Сильва использовал метод "золотого сечения", чтобы составить рейтинг 10 самых красивых мужчин.

Как сообщает Daily Mail, 34-летний Тейлор-Джонсон занял первое место с почти идеальным результатом — 93,04%. Следом за ним расположился бойфренд Шакиры, 32-летний Люсьен Лависконт, актер сериала "Эмили в Париже", набравший 92,41%.

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"Аарон был явным победителем. Все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства. Его результат 93,04% легко сделает его самым красивым Джеймсом Бондом в истории, если он получит эту роль, как и ожидалось", - отметил доктор.

Полный список самых красивых мужчин в мире:

1. Аарон Тейлор-Джонсон – 93,04%

2. Люсьен Лависконт – 92,41%

3. Пол Мескаль – 92,38%

4. Роберт Паттинсон – 92,15%

5. Джек Лоуден – 90,33%

6. Джордж Клуни – 89,9%

7. Николас Холт – 89,84%

8. Чарльз Мелтон – 88,46%

9. Идрис Эльба – 87,94%

10. Шах Рукх Хан – 86,76%

Напомним, ранее была названа самая красивая актриса всех времен.

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