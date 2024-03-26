Он пока публично об этом не рассказывает.

Британский актер Роберт Паттинсон, который стал известным благодаря главной роли в киноленте "Сумерки", стал отцом. У него родился первенец. Об этом пишет издание Daily Mail.

Пока официально мужчина не комментировал пополнение в семье, ведь не любит говорить о личном. Однако журналистам удалось увидеть Роберта и его жену Сьюки Уотерхаус с коляской на прогулке. Затем актер осторожно переложил ребенка в автомобиль и спрятался от фотокамер.

Кто родился у пары, когда были роды и как назвали ребенка - пока они держат это в тайне и не выходят на связь с подписчиками в соцсетях. Известно, что возлюбленную Паттинсона в последний раз видели с округлым животиком 24 февраля.

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Что известно об отношениях Роберта и Сьюки

Роберт и Сьюки начали встречаться в 2018 году. И хотя они долго не афишировали свои отношения, в сеть все же попали фотографии, на которых влюбленная парочка целуется. В прошлом году СМИ рассекретили информацию, что девушка беременна. Поговаривали, что Роберт и Сьюки планируют свадьбу, однако они это тоже не комментируют.

Напомним, ранее стало известно, что актриса Камерон Диаз во второй раз стала мамой. Свое интересное положение она скрывала 9 месяцев и сейчас подчеркнула, что не планирует показывать лицо новорожденного сына ради его безопасности.

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