Женой актера стала модель Сьюки Уотерхаус

Известный британский актер, звезда культовой саги "Сумерки" Роберт Паттинсон тайно женился. Избранницей знаменитости стала актриса и модель Сьюки Уотерхаус, которая несколько месяцев назад родила первенца.

Как пишет издание Marca, звездная пара была давно помолвлена, однако не спешили жениться. Актеры даже успели стать родителями. Поклонников волновал вопрос, почему знаменитости не заключают официальный брак, однако, по данным иностранных таблоидов, Паттинсон и Уотерхаус уже перешли из статуса помолвленной пары в пару мужа и жены.

Звезды тайно обручились сразу после рождения ребенка, имя которого они до сих пор не раскрыли. Праздник был скромным, в кругу самых близких людей.

Видео дня

"Они, наконец, серьезно задумалась над созданием семьи и проведением оставшейся части своей жизни вместе", - поделился инсайдер.

К слову, впервые о романе Роберта и Сьюки стало известно еще летом 2018 года. Их заметили вместе во время прогулки и сфотографировали за страстным поцелуем. В прошлом году СМИ сообщали, что актер сделал предложение возлюбленной и они планируют свадьбу.

Напомним, ранее Сьюки Уотерхаус рассекретила пол их с Паттинсоном первенца.

Вас также могут заинтересовать новости: