Певица вспомнила о смерти родственника.

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками семейной трагедией, о которой ей напомнила ее песня, выпущенная еще в 2006 году, - "Немає правди в словах".

Звезда призналась, что редко исполняла эту песню на своих концертах, так как она не была популярной, но после полномасштабного вторжения России в Украину она по-другому на нее взглянула и переосмыслила.

Так, эта песня напомнила ей двоюродного брата из Москвы, который никак не хотел верить в то, что Россия напала на Украину. Но ему таки пришлось осознать, что это правда, когда вражеская ракета убила его отца.

"Чего стоит только история о том, как я позвонила своему двоюродному брату в Москву и сказала, что началась война. Сбросила фото, видео… Он не поверил. Но, к сожалению, через месяц ему страшной ценой пришлось это осознать. Ведь в дом его отца, моего дяди, в Мариуполе попало 2 снаряда и он погиб", - написала Могилевская на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала, как смерть дяди спасла ее от неприятностей.

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