По словам певицы, дядя сделал ей последний подарок.

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, что в Мариуполе погиб ее родной дядя. В их дом попал вражеский снаряд, и он оказался под руинами. Его удалось достать, но спасти ему жизнь - нет. Мужчины похоронили среди роз, которые росли недалеко от дома.

Также певица в рамках сбора историй для музея "Голоса Мирных" рассказала, что новость о смерти дяди спасла ее от неприятностей, но в чем именно проблема была - она не призналась.

"Он меня защитил. У меня была очень неприятная ситуация, и известие о том, что он умер, отвело от меня эту ситуацию. Людям было просто стыдно меня беспокоить. И я его поблагодарила, говорю: "Дядя Саша, вы даже умирая мне сделали последний подарок", – вспомнила Могилевская.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала о реакции брата-россиянина на войну.

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