Певица заявила, что была максимально искренней.

Украинская певица Настя Каменских получила немало хейта за интервью Маше Ефросининой. Звезду критиковали и высмеивали за то, что она постоянно называла ведущую ласкательными словами и якобы была неискренней.

В комментарии для проекта "Неймовірна правда про зірок" Каменских заявила, что она проявила честность. По словам певицы, этим интервью она гордится. А то, что ее начали высмеивать, звезду расстроило.

"Мне жаль, что люди не разбираются в людях. Давайте так, честность никогда не награждалась, никогда. Это я заметила за 20 лет своего опыта. Я не на 100%, а на 1000% была искренней. Я горжусь этим интервью, каждым словом", - заявила Каменских.

Кроме этого, певица объяснила, почему она решила переводить свои хиты с русского языка, а не выпускать новые. На фоне полномасштабной войны звезды начали давать новую жизнь своим песням, но это оценили не все поклонники. По словам Каменских, она решила перевести треки, потому что услышала такую просьбу от своих фанов.

"Меня попросили об этом, фан-клуб. Это как дать новую жизнь новой песне", - объяснила звезда.

Интервью Каменских - почему певицу начали высмеивать

Летом певица дала откровенное интервью Ефросининой. В нем она призналась, сколько набрала лишних килограммов, будет ли петь русскоязычные песни, а также прокомментировала скандал вокруг своего мужа Потапа, который "заочно вступал в ТрО".

Во время интервью Каменских много плакала. Из-за этого ее начали высмеивать. На слезы певицы сделал пародию военный. Также пользователи сети начали шутить о поведении звезды. Многих насмешило то, что она называла Ефросинину "котиком" и подчеркивала, что рассказывает обо всем честно. Все это юзеры высмеяли в шуточных видео.

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