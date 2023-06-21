Певицу начали высмеивать за ее поведение во время общения с Ефросининой.

Сеть бурно отреагировала на новое интервью, которое певица Настя Каменских дала Маше Ефросининой. На звезду начали снимать пародии, которые уже "разрывают" Tik-Tok.

Как оказалось, не все зрители поверили Каменских. Во время интервью она называла Ефросинину "котиком" и подчеркивала, что рассказывает обо всем честно.

Поведение Каменских показалось некоторым пользователям неискренним. Одной из первых пародию на певицу сделала GIP С, экс-подопечная Потапа, которая обвиняла его в домогательствах.

"Самый тупой прием (когда врешь) в начале предложения сказать: "Буду откровенной, не буду врать", - отметила GIP С.

Кроме этого, она эмоционально отреагировала на то, как Каменских прокомментировала обвинения в сторону Потапа. По словам GIP С, ей было противно смотреть на то, как певица оправдывала своего мужа.

Пародия на Каменских от GIP С - видео

Пародия на Каменских от Мандзюк - видео

Кроме этого, Каменских высмеяла известная стендап-звезда Лера Мандзюк. Она пошутила о том, что певица постоянно говорила о своей честности и нервно поправляла волосы.

Реакция сети

В комментариях пользователи пишут, что пародии их очень насмешили. Они отмечают, что им не понравилось интервью Каменских. Также комментаторы пишут:

"Это бомба! Я не видела всего интервью, но пародия - топ!"

"Я даже не могу оригинал посмотреть, Спасибо за пародию"

"Актриса погорелого театра, очень смешно"

О чем Каменских говорила в новом интервью

Певица призналась, что имела проблемы с алкоголем. Она рассказала, что сейчас старается не пить, однако раньше употребляла очень много спиртного. Кроме этого, во время интервью Каменских сделала неоднозначное заявление по поводу своих русскоязычных песен. Она не исключает, что продолжит их выполнять.

Также певица прокомментировала "заочное вступление" Потапа в ТрО. По словам Каменских, ее муж "ничего плохого не сделал".

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