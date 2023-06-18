Певица также прокомментировала скандальную песню "Волонтер", из-за которой Потап получил немало хейта.

Украинская певица Настя Каменских высказалась о своем муже Потапе (Алексее Потапенко). Она рассказала, что думает о его "заочном вступлении" в территориальную оборону, а также о песне "Волонтер".

"Никто не хотел никого обидеть. И, пожалуйста, давай вспомним, что он тоже человек. Он тоже может быть эмоционально потерян или сбит с толку, и думать совершенно иначе. Ну не все мы идеально поступаем. Ну никогда Леша не хотел обидеть, мы все знаем Лешу... Котик, ну послушай, ну он тоже человек. Ну что, люди не ошибаются?"- рассказала Каменских в интервью Маше Ефросининой.

Певица признала, что песня Потапа действительно могла кого-то обидеть. Впрочем, когда Ефросинина вспомнила о довольно неоднозначных словах в песне, в которых можно заметить сексуальный подтекст, Каменских отметила, что вообще о таком не думала.

"Я знаю, что людей это обидело, и я не хочу это оправдывать. Я просто хочу сказать, что Леша этого не хотел. Акцентировать на этом внимание и чем-то обидеть, ну как человек написал намеренно, чтобы кого-то обидеть?.. Это просто так произошло", - заявила певица.

Каменских добавила, что вся эта ситуация могла быть "уроком" для Потапа. По словам певицы, она доверяет вселенной и считает, что так, видимо, было нужно.

Относительно "заочного вступления" Потапа в ТрО его жена отметила, что артист - отдельная личность. Каменских намекнула, что не может отвечать за поступки других. Впрочем, она считает, что ничего плохого в действиях Потапа не было.

"У нас с мужем много общего, но мы с ним не близнецы. Он отдельный человек, личность. И он тоже человек, который проходит свои этапы. Моя главная роль, как жены, несмотря ни на что, как настоящая украинская женщина, поддержать своего мужа. И я считаю, что эта позиция правильная. Бывают ошибки, но он ничего плохого не сделал. Ни я, ни моя семья, ни мой муж. Мы ничего не сделали плохого", - добавила певица.

"Вступление" Потапа в ТрО - что известно

Осенью 2022 года, после семи месяцев жизни за границей, Потап заявлял, что "рвался на фронт". По словам артиста, он просил отца "записать" его в ТрО.

"Я сказал отцу: "Хочу ехать, хочу на фронт, на передовую". А он говорит: "В тероборону запишись для начала". Я говорю: "Запиши меня в терроборону". Так я записался в терроборону заочно и решил, что буду делать дальше то, что умею. Доносить все об Украине", - рассказывал Потап.

После этого артиста начали критиковать в сети. Впрочем, впоследствии он ответил хейтерам и показал, как вступал в тероборону. Потап сфотографировал контракт добровольца ТрО, на котором была написана его фамилия.

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