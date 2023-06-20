Певица говорит, что ей дискомфортно в таком весе, но пока она не будет ничего с этим делать.

Украинская певица Настя Каменских не скрывает, что за время полномасштабного российского вторжения набрала лишние килограммы. Как она рассказала в интервью Маше Ефросининой, на данный момент ее это не напрягает.

По словам Каменских, на фоне стресса и всех событий в Украине она набрала семь лишних килограмм. Однако певица не спешит заниматься спортом, так как не хочет сейчас издеваться над своим телом.

Она признается, что ей действительно некомфортно в таком весе, но пока она дала себе время для паузы.

"Я правильно питаюсь, это не гормональный сбой. Я не комплексую. Доверяю Вселенной. Стала вкуснее. Мне хочется прозрачности, ну, конечно, мне дискомфортно с этим весом. Понимаю, что не хочу насиловать свое тело. Я дала себе время. Не акцентирую внимание на этом. Так мое тело реагирует и все. Мне здорово. Мне сейчас не до этого", - сказала Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала о проблемах с алкоголем. По ее словам, последнее время она много употребляла спиртных напитков, однако сейчас решила совсем отказаться от них, так как ей хочется быть в трезвом состоянии.

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