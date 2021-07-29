Певица показала несколько кадров в купальнике.

Украинская певица Настя Каменских в своем Instagram-блоге поделилась новыми снимками, на которых позирует в купальнике.

Так, звезда устроила себе мини-фотосессию на балконе с видом на сад с зелеными насаждениями. В кадре она предстала в черном раздельном купальнике, демонстрируя свои аппетитные формы.

На одном из снимков Каменских повернулась в камере спиной и показала ягодицы. Отметим, девушка регулярно делится с фанатами подобными снимками.

"Доброе утро! Пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет", - подписала фото Настя.

"Вот это фигура", "Шикарная", "Сочная", "Классная", "Ну что за шикарная женщина", "Нереальная", "Очень красивая леди", - пишут пользователи сети в комментариях под снимками.

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Автор: Диана Могилевич