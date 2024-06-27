Певица объяснила, почему до сих пор в ее репертуаре есть русскоязычные песни.

Известная украинская певица Настя Каменских, которая ранее поделилась радостной новостью, ответила на критику относительно ее концертной деятельности. Украинцы возмущены тем, что, несмотря на полномасштабное вторжение, артистка продолжает выступать с русскоязычной программой за рубежом.

По словам исполнительницы, на ее концертах преимущественно звучит украинская музыка. Однако порой она все же может исполнить свои хиты на языке страны-агрессорки. Каменских говорит, что делает это для тех поклонников, которые не понимают русского. Она добавила, что не видит в этом ничего плохого.

А что касается безумного хейта в сети, то Настя не верит, что это пишут украинцы. Считает, что это искусственно созданная критика ботами.

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"У меня украиноязычная программа. У меня есть песни на русском языке, мои песни. Конечно, я их буду исполнять для тех, кто поддерживает нашу страну, но не понимает наш язык. Мне кажется, что все равно это песни, которые я люблю. Это моя история. Я не вижу в этом ничего такого криминального. Мне кажется, что самое главное, что у меня есть четкая позиция и все я показываю своими действиями. Я верю, что это боты, я не верю вообще, что украинцы могут что-то такое писать", - отметила артистка в интервью для "Утра в большом городе".

Также певица в очередной раз прокомментировала свою карьеру за рубежом. Каменских подчеркнула, что она всегда была "интернациональной" и не работала только на одну страну. Но ее позиция относительно войны остается неизменной и за пределами родины она напоминает иностранцам об обстрелах Украины.

"Я поняла, что я больше не могу переносить свою жизнь. Моя позиция четкая. Я очень люблю свою страну. Я продолжаю быть голосом и рупором. Я всегда была интернациональной. Я просто стараюсь создавать для того, чтобы не останавливаться", - добавила звезда.

Напомним, ранее Настю Каменских захейтили из-за танцев под русскоязычный трек.

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