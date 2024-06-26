Известная украинская певица Настя Каменских немало своих русскоязычных хитов перевела на украинский. Также за время полномасштабного вторжения она выпускала новые треки на государственном. Однако от старого репертуара на языке страны-агрессорки не спешит отказываться.
Это подтвердил новый ролик в TikTok, из-за которого ее накрыла волна хейта в сети. Как известно, сейчас Каменских находится в родном Киеве. Она вернулась на некоторое время из Мексики, где жила последние месяцы, чтобы презентовать новую песню и клип "Гріхи", записанную в дуэте с артистом Ostrovskyi.
В свободное от работы время Настя встретилась с популярными блогерами Олегом Машуковским и Стасей Макеевой. Вместе они записали скандальное видео под старую русскоязычную песню группы "Потапа и Насти" - "Лето".
Блогеры и исполнительница подпевали и танцевали под композицию, за что нарвались на хейт.
Подписчики по-разному отреагировали на ролик. Кто-то писал, что песня вызвала у них чувство ностальгии, а другие с возмущением отметили, что как можно на третий год полномасштабного вторжения слушать российскую музыку:
- "Сколько можно? Люди, у нас война!"
- "О, сторонники языка оккупанта прославляют врага"
- "Не думала, что можно упасть ниже, чем Настя. Но она смогла пробить дно"
- "А мой муж сейчас ваши за**ицы защищает. И я его не видела уже целый год"
- "Почему мне так противно"
К слову, сейчас муж певицы - рэпер Потап - отсиживается за границей и строит свою карьеру в Европе. Последний раз на родину он приезжал в октябре прошлого года.
Напомним, ранее известная ведущая высказалась о Потапе и Каменских. Валентина Хамайко не считает артистов патриотами.