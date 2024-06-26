Украинцы возмущены действиями артистки.

Известная украинская певица Настя Каменских немало своих русскоязычных хитов перевела на украинский. Также за время полномасштабного вторжения она выпускала новые треки на государственном. Однако от старого репертуара на языке страны-агрессорки не спешит отказываться.

Это подтвердил новый ролик в TikTok, из-за которого ее накрыла волна хейта в сети. Как известно, сейчас Каменских находится в родном Киеве. Она вернулась на некоторое время из Мексики, где жила последние месяцы, чтобы презентовать новую песню и клип "Гріхи", записанную в дуэте с артистом Ostrovskyi.

В свободное от работы время Настя встретилась с популярными блогерами Олегом Машуковским и Стасей Макеевой. Вместе они записали скандальное видео под старую русскоязычную песню группы "Потапа и Насти" - "Лето".

Блогеры и исполнительница подпевали и танцевали под композицию, за что нарвались на хейт.

Подписчики по-разному отреагировали на ролик. Кто-то писал, что песня вызвала у них чувство ностальгии, а другие с возмущением отметили, что как можно на третий год полномасштабного вторжения слушать российскую музыку:

"Сколько можно? Люди, у нас война!"

"О, сторонники языка оккупанта прославляют врага"

"Не думала, что можно упасть ниже, чем Настя. Но она смогла пробить дно"

"А мой муж сейчас ваши за**ицы защищает. И я его не видела уже целый год"

"Почему мне так противно"

К слову, сейчас муж певицы - рэпер Потап - отсиживается за границей и строит свою карьеру в Европе. Последний раз на родину он приезжал в октябре прошлого года.

Напомним, ранее известная ведущая высказалась о Потапе и Каменских. Валентина Хамайко не считает артистов патриотами.

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