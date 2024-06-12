Настя Каменских поделилась радостной новостью: что произошло

Она осуществила свою детскую мечту.

Певица Настя Каменских поделилась с поклонниками радостной новостью - она осуществила свою детскую мечту. На своей странице в Instagram артистка рассказала подробности.

Так, Каменских опубликовала новую фотографию, сделанную в Мехико и призналась, как ей удалось достичь успеха не только в Украине, но и на зарубежном рынке.

"Всему свое время. Главное – научиться принимать каждый момент с благодарностью. Сегодня я на другом конце света, далеко от родной Украины, презентую песни на невероятных программах, которые смотрят десятки миллионов зрителей", – отметила Каменских.

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Она добавила, что в детстве, когда исполняла песню русалочки Ариэль на одном из конкурсов, она только могла мечтать о большой сцене.

"Жизнь – это наш самый ценный и лучший учитель. Цените его", - подытожила певица.

Напомним, ранее Настя Каменских поздравила Потапа с особенным праздником и показала редкое фото с ним.

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