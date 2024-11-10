Женщины решили приготовить вкусности.

Известная украинская певица Настя Каменских поделилась семейным контентом в сети. Исполнительница продемонстрировала, как они с 69-летней мамой Лидией проводят вместе время.

Артистка в очередной раз похвасталась красотой своей мамы, которая выглядит очень молодо и рассказала, как они хотели побаловать себя вкусненьким, но им это не удалось. Женщины решили провести время вместе с пользой и приготовить круассаны.

Настя и Лидия старательно лепили из теста круассаны, а затем выкладывали их на противень. В подписи к кадрам знаменитость отметила, что ей нравится проводить время с родным человеком и она была счастлива быть рядом с мамой.

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"Решили с мамой порадовать себя вкусненьким и приготовить круассаны. Наслаждались процессом и временем вместе", - указала Каменских.

Позже певица снова вышла на связь, чтобы показать подписчикам, что у них получилось. Правда, результат не удовлетворил женщин. Оказалось, что круассаны во время запекания не приобрели необходимую форму и остались такими же маленькими, как на первом этапе. Однако Настя не расстроилась и намекнула, что они обязательно попробуют еще раз.

"В этот раз у нас ничего не получилось", - добавила артистка.

Напомним, ранее в сети распространились слухи, что Настя Каменских и Потап развелись. Подтверждением этого стало фото, которое опубликовала певица.

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