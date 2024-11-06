Певица поздравила маму с особым праздником.

Популярная украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников редким фото своей мамы, Лидии Петровны. Поводом для публикации стала знаменательная дата - день рождения мамы артистки, который приходится на 6 ноября.

Настя поделилась фотографией в Instagram, где Лидия Петровна запечатлена в домашней атмосфере, отдыхая на диване с любимцем семьи - песиком. Певица дополнила фото теплыми словами поздравления, отметив несокрушимый характер и силу своей мамы:

"С днем рождения, мамочка! Я всегда рядом и знаю, что для тебя нет ничего невозможного", - написала Настя.

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Подписчики певицы не остались равнодушными к трогательному посту. Они восхищались молодым видом и красотой Лидии Петровны. Поклонники Насти Каменских присоединились к поздравлениям, оставив множество теплых слов под фотографией ее мамы. Вот некоторые из них:

Искренне поздравляю Лидию Петровну с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, счастья и любви!

С днем рождения Вашу мамочку! Крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой!

Поздравляю замечательную маму с днем рождения! Желаю ей оставаться такой же красивой, энергичной и жизнерадостной!

Стоит отметить, что Настя Каменских редко публикует фотографии своих родных, оберегая их от лишнего внимания. Поэтому это сообщение стало настоящим подарком для поклонников, которые имели возможность увидеть маму любимой артистки и разделить с ней радость семейного праздника.

Напомним, что Дорофеева растрогала поздравлением Позитива с пополнением в семье.

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