Подтверждением этого стало фото, которое на днях опубликовала Настя.

Известная украинская певица Настя Каменских и рэпер, продюсер Потап развелись. Именно такие слухи ходили в сети раньше, но сейчас снова получили огласку. Причиной сплетен стало фото, которое опубликовала артистка.

Как известно, на днях исполнительница поделилась романтическим фото с мужем. Его звезда опубликовала на своем испаноязычном аккаунте. В подписи к снимку Настя намекнула, что они с рэпером до сих пор вместе и отметила, что Потап - это ее опора и поддержка.

"Мой любимый муж Леша, мой спутник жизни, поддерживает меня на каждом шагу", - отметила Каменских.

Украинская журналистка Наталья Тур прокомментировала пост знаменитости относительно ее отношений с мужем. Она предположила, что пара рассталась. Дело в том, что фото, которое распространила Настя, сделано давно. На самом деле, как говорит журналистка, пара давно не виделась и у них нет свежих кадров. Поэтому артистка публикует старые, чтобы делать вид, что они до сих пор находятся в отношениях.

"Она представила эту фотографию, как новую, а фотка очень старая. И это может свидетельствовать, что они очень давно не виделись, и у них нет новых совместных фото. Просто они отдельно, а до сих пор для публики пытаются делать вид, что вместе", - сказала Наталья.

Стоит указать, что супруги действительно длительное время не появляются на публике вместе. Сейчас они живут за границей, но в разных странах. Более того, ходили слухи, что Потап изменил Каменских. У него якобы был роман с ее бывшей подругой Анной Андрийчук. Сами знаменитости не комментировали эти слухи.

Напомним, ранее Настя Каменских приехала в Киев и показала свою звездную куму. Певица поделилась кадрами с известной ведущей.

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