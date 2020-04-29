Пиджак, трусики, лифчик: Каменских умилила видео с грязным бельем

Поклонники певицы сначала подумали, что Каменских снимает с себя одежду, чтобы станцевать стриптиз.

Популярная украинская певица Настя Каменских умилила своих поклонников видео, в котором она собирает грязное белье на стирку.

Короткий ролик певица выложила в Instagram.

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На нем Каменских сначала показывает на камеру пиджак, потом красные трусики, а потом красный бюстгальтер, бросая все на пол. После этого она появляется в кадре, устало собирает грязное белье в корзину и, вероятно, отправляется стирать.

Поклонники певицы сначала подумали, что Каменских снимает с себя одежду, чтобы станцевать стриптиз. Но и финал со стиркой их устроил.

«Вспомнила, что у меня с утра в машинке лежит белье постиранное, пошла доставать и развешивать», «Правда семейной жизни», «Скучно Настюше на карантине», - комментировали поклонники Насти Каменских.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Настя Каменских показала новое фото, сделанное в домашней обстановке.