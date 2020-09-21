Певица сфотографировалась за завтраком.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию, где позирует за завтраком.

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На снимке Настя сидит за столом и режет лосось. Певица следит за своим здоровьем и старается правильно питаться. Фанаты же отметили, что она выглядит похудевшей.

"Такая хорошенькая", "Сладенькая", "Вы очень посвежели", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич