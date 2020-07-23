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"Что это такое": Настю Каменских раскритиковали за необычный образ

18:52, 23 июля 2020
Звезды
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Настя показала фото / instagram.com/kamenskux

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Звезда предстала в белой футболке, завязанной под грудью, и в белой юбке с серыми линиями. Стоит отметить, что все внимание припало на необычную прическу Насти. Девушка прическу в стиле "мальвинка".

"Что это за хвост коровы?", "Что-то в этот раз никакое", "Настя, куда Потапа дела? В последнее время ни одной совместной фотки. Пиар "свадьба" окончен?", - написали фанаты.

Настя показала модный "лук" / instagram.com/kamenskux

Как сообщал УНИАН, Каменских поделилась "мексиканским" фото в прыжке.

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