"Что это такое": Настю Каменских раскритиковали за необычный образ

Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в домашней обстановке на фоне стены.

Читайте также"Своим голосом": Настя Каменских с мамой удивили сеть "сигнализацией"

Звезда предстала в белой футболке, завязанной под грудью, и в белой юбке с серыми линиями. Стоит отметить, что все внимание припало на необычную прическу Насти. Девушка прическу в стиле "мальвинка".

"Что это за хвост коровы?", "Что-то в этот раз никакое", "Настя, куда Потапа дела? В последнее время ни одной совместной фотки. Пиар "свадьба" окончен?", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Каменских поделилась "мексиканским" фото в прыжке.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram