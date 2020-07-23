"Настя Джуманджи": Каменских поделилась "мексиканским" фото в прыжке

"Нормальность - это скучно", - написала звезда.

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками очередным фото, сделанным во время отдыха до карантина.

В этот раз она показала снимок из Мексики, разместив снимок в своем Instagram.

"Нормальность - это скучно", - подписала она фото, на котором находится в состоянии прыжка. Каменских на нем одета в коричневую футболку, джинсовые шорты и белые кроссовки, а также светлую шляпу.

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Традиционно новое фото на странице артистки вызвало восторг у ее подписчиков.

"Шикарная", "Границы нормальности сейчас очень растерты ) что раньше считалось исключением из правил - сейчас норма", "Настя Джуманджи", "С такой подписью согласен, только нормально не скучно", "Это нормально скучно", - идет речь в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских показала сексуальную фигуру в купальнике.

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