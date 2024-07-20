Ведущий призвал переходить на украинский язык.

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник на фоне убийства языковеда и профессора Ирины Фарион 19 июля во Львове обратился к украинцам. Знаменитость отметил важность украинского языка и призвал поклонников переходить на государственный.

В своем Instagram телезвезда опубликовал видео, которое подписал так: "Они уничтожают людей, уничтожают украинский язык, уничтожают нас - украинцев". В ролике Решетник подчеркнул, что каждый гражданин Украины должен сознательно выбирать и относиться к родному языку. Он отметил, что даже дома, не в публичных местах, с детьми нужно говорить на украинском.

"Украинский - это основа нашего государства, основа нашей силы. Общайтесь на украинском хотя бы с детьми вашими. Ради них, чтобы они знали его, чтобы они общались на родном языке", - подчеркнул Григорий.

Ведущий убежден, что каждый человек, который планирует строить будущее в Украине, обязан знать государственный язык. Без него нашей стране не победить в кровавой войне против врага.

По его мнению, тенденция к изучению английского, в частности, может привести к полному переходу молодого поколения на иностранный язык. Стоит указать, что ничего плохого в изучении иностранного Решетник не видит, но подчеркивает, что сейчас дети лучше владеют английским, чем родным.

"Пришло время быть сознательными, наконец. Столько уже всего пережили, ну неужели не понятно, впереди еще столько вызовов. Язык - основа основ. На украинском звучит сердце Украины", - отметил знаменитость.

К слову, накануне неизвестный во Львове совершил покушение на убийство Фарион. Он выстрелил в языковеда, после чего скрылся. Экс-депутатку с огнестрельным ранением головы в тяжелом состоянии доставили в больницу. Она находилась в критическом состоянии в глубокой мозговой коме, после чего умерла из-за несовместимых с жизнью ранений.

Одиозная профессор посвятила свою жизнь исследованию украинского языка. Она учила младшие поколения и критиковала украинцев, которые общались на русском.

Напомним, ранее украинские звезды эмоционально отреагировали на смерть Ирины Фарион.

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