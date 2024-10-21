Он отметил, что девушка стала по-другому выглядеть.

Известный украинский блогер и соведущий Леси Никитюк на шоу "Хто зверху?" Богдан Шелудяк, рассказал, как новые отношения повлияли на нее.

Напомним, что недавно Никитюк интриговала фото с избранником и сначала скрывала его лицо. Позже подписчики рассекретили, что звезда встречается с 28-летним военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Сама же девушка тоже потом опубликовала совместное фото и официально представила любимого аудитории в Instagram.

Но пока Леся больше не раскрывает подробностей их отношений, Богдан уже заметил определенные изменения в жизни соведущей.

"Я рад за нее, за то, что она нашла свою любовь. Я вижу, что у нее загорелись очень сильно глаза. Есть цветок, который поливают, а есть цветок, который именно удобряют! Она расцвела очень классно. За ней очень приятно наблюдать", - рассказал Буше в интервью "Люкс ФМ".

Он также ответил на слухи о том, был ли у него с Лесей когда-то роман. Богдан отметил, что имеет табу и хоть Никитюк очень красивая девушка, однако он не может изменять своим принципам.

"У меня есть табу и оно тянется еще с университета. Оно заключается в том, чтобы не строить романтических отношений с коллегами или с теми, с кем ты учишься. У меня был горький опыт отношений с одногруппницей на первом курсе и потом все следующие пять курсов у нас было странное общение. Но Леся - замечательная девушка", - подчеркнул ведущий.

Напомним, ранее 28-летний бойфренд Леси Никитюк рассказал о службе в ВСУ.

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