Он отреагировал на критику и удалил ролик из соцсетей.

Известный украинский блогер и ведущий Богдан Шелудяк, он же Буше, попал в скандал из-за видео в сети. Он опубликовал ролик, в котором сравнил службу военных на фронте с "тяжелой блогерской работой".

На днях в своем Instagram Богдан опубликовал "социальное видео", в котором снялся он сам, еще один блогер и военный. По сюжету мужчины встретились в ресторане и говорили о работе. Они акцентировали на важности отдыха. Неожиданно к ним подошел другой мужчина и упрекнул блогеров, что они сравнили усталость от съемок видео со службой защитников.

"От чего вам надо отдыхать? Просто интересно... От съемок видео?" - поинтересовался мужчина.

На это блогеры ответили, что много помогают и во время войны "каждый должен быть на своем месте". Также за них вступился военный, который отметил, что работа инфлюенсеров очень важна.

"Я не знаю, не хочу и не умею снимать, но я знаю, что блогеры очень много работают и тяжело. Да, они не на фронте, но они делают очень много вещей для нашей общей цели - победы", - сказал он.

Замысел Буше резко раскритиковали в сети. Ролик высмеяли украинские военные. Они возмущены, что блогеры приравняли свои "достижения" с работой воинов:

"Срочно надо придумать новую стадию кринжа, потому что обычного "кринжа" уже недостаточно"

"А ведь вы ну хоть немного отдыхайте"

"Берегите себя! Вы все, что у нас есть, но очень много не работайте"

После многочисленного хейта Шелудяк вышел на связь и прокомментировал скандал. Он признал свою ошибку и удалил видео из соцсетей.

"Это был действительно кринж. По моей просьбе видео удалено", - написал ведущий.

Напомним, ранее Богдан Буше рассказал о жестком хейте во время лечения тяжелой болезни.

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