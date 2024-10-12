Военный ответил, когда стал на защиту страны.

Бойфренд известной украинской ведущей Леси Никитюк - военный Дмитрий Бабчук - высказался о службе в ВСУ. Мужчина рассказал об особой дате в его жизни.

Украинский защитник, с которым на днях подтвердила роман Никитюк, сообщил в своем Instagram, что ровно 8 лет назад он отправился на фронт и пополнил ряды воинов. Дмитрий опубликовал серию фотографий, сделанных на войне, и поделился размышлениями о своем прошлом.

По его словам, решение стать на защиту страны изменило его жизнь. В январе 2022 года Бабчук уволился со службы, но решил остаться в Украине и в дальнейшем помогать украинцам.

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"Ровно восемь лет, как я принял решение. Решение - изменившее мою жизнь. С годами эта дата для меня становится все более значимой. Я могу сказать, что изменился. Быстро вырос. И, пожалуй, я горжусь тем, что все что я видел и знаю, не подтолкнуло меня, уехать прочь из страны, потому что я уволился со службы за 3 недели до полномасштабного вторжения и мог не врываться в ее начале. Надеюсь, что-то полезное и важное за этот период я сделал", - отметил избранник ведущей.

Защитник также признался, хотел ли бы он что-то изменить в своем прошлом. Бабчук говорит, что поступил бы так же и ушел на фронт, несмотря на все, что пережил за это время.

"Понимая все нюансы в тот момент, свое решение я не изменил бы и с честью и совестью прошел все это еще раз", - подытожил Дмитрий.

К слову, о романе с военным Никитюк намекала в течение последнего месяца. Она несколько раз публиковала загадочные фото с любимым, не показывая его лица. Наконец Леся подтвердила, что ее сердце занято и она закрутила роман с Бабчуком. Пока что ведущая не делилась подробностями их отношений.

Напомним, ранее Злата Огневич ответила на слухи о романе с лидером группы "Бумбокс". Певица назвала коллегу "непростым человеком".

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