Он готов воевать на стороне РФ, где родился и построил свою карьеру.

Российский певец Александр Малинин заявил, что готов взять руки в оружие и вместе с другими оккупантами устраивать геноцид украинского народа.

В своих соцсетях Малинин сказал, что является гражданином преступной Российской Федерации, поэтому поддерживает ее сторону в войне.

"Последнее время в сети появилось очень много ложной, дискридитирующей меня информации. Я русский. Гражданин Российской Федерации и народный артист России", - написал певец.

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Также он опроверг слухи о том, что живет за границей. По его словам, он не предавал свою родину и гастролирует, в том числе, по городам РФ.

Кроме того, Малинин заявил, что служит в армии, поэтому, если понадобится, он поедет на фронт к оккупантам.

"Я в армии служил, присягу принимал и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти родину защищать, я готов", - подытожил Малинин.

Отметим, у Малинина есть звание народного артиста Украины, которое ему присвоил Леонид Кучма в 2004 году. Известно, что незаконную аннексию Крыма Малинин не поддерживал, однако сейчас изменил нарративы.

Напомним, ранее сын Охлобыстина пошел воевать против Украины.

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