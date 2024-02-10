Малинин вернулся в Россию и продолжил концертную деятельность.

Российский певец Александр Малинин много раз бывал в Украине и выступал на важных мероприятиях. Например, в 2021 году он приезжал в Одесскую область, где выступал на концерте, посвященном 200-летию Болграда.

Известно, что в то время он не поддерживал незаконную аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Малинин всегда лояльно относился к украинцам и даже идеально знает наш государственный язык.

На концертах он неоднократно пел "Ой, у лузі червона калина", а также сотрудничал с украинским композитором Юрием Рыбчинским. В 2004 году Малинин получил звание Народного артиста Украины.

Однако уже в начале полномасштабного вторжения все изменилось. Изначально он уехал из России в Европу, где отсиживался какое-то время. Несколько раз он приезжал на родину и давал концерты. Но вскоре он с концами обратно переехал в страну-агрессора.

О большой войне в Украине Малинин молчит. Поговаривают, что первое время после возвращения артиста в РФ Кремль не просил его публично озвучить свою позицию. Вероятно, артист все еще надеется усидеть на двух стульях.

Напомним, ранее Иван Дорн заявил, что счастлив, что в начале большой войны был за границей, а не вместе со своим народом.

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