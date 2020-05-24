"С чего все началось": Наоми Кэмпбелл показала свою первую фотосессию

Черная пантера показала архивные снимки.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл показала поклонникам свою первую фотосессию.

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Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

"С чего все началось", - кратко подписала фотографии Кэмпбелл, добавив, что авторами снимков является фотограф Стивен Майзель, известный благодаря своей работе в американском и итальянском Vogue и фотографиям Мадонны в её книге "Секс".

Отметим, что на фото юная Наоми уже свободно позирует, не стесняясь фотокамеры. Она предстала в нескольких образах.

Как сообщал УНИАН, ранее Наоми Кэмпбелл приняла участие в "коронавирусном" челлендже.

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