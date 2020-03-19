SafeHands: известная супермодель приняла участие в "коронавирусном" челлендже (видео)

Наоми Кэмпбелл на своем примере показала, как мыть руки, и бросила вызов десяти знаменитостям.

В сети набирает популярность "коронавирусный" челлендж по мытью рук SafeHandsChallenge - "безопасные руки". В рамках челленджа люди показывают, как они моют и обеззараживают руки в условиях пандемии уханьского коронавируса.

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Так, в эстафете приняла участие легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

Кэмпбелл отметила, что приняла вызов от российской теннисистки Марии Шараповой. В свою очередь супермодель передала эстафету десяти знаменитостям, в числе которых не менее известная супермодель и актриса Синди Кроуфорд.

Как сообщал УНИАН, Наоми Кэмпбелл всерьез отнеслась к эпидемии коронавируса. Супермодель начала путешествовать в специальном защитном костюме, а латексные перчатки не снимает даже на прогулке.