Она ненавидела жизнь в королевской семье.

Принцесса Уэльская Диана, о которой сняли фильм "Спенсер", 15 лет была в браке с принцем Чарльзом. Для нее жизнь в королевской семье Великобритании была невыносимой. Только после смерти знаменитости ее сын - принц Гарри - воплотил мечту матери в жизнь.

Королевский редактор Ричард Кей во время выступления в подкасте Palace Confidential рассказал, что Диана ненавидела жизнь в королевской семье. Он отметил, что принцесса была бы счастлива за своего младшего сына Гарри, который вырвался из этого так называемого "плена".

Как известно, принц отказался от престола и переехал жить в США. Он официально подтвердил, что стал резидентом Америки.

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"Вы должны помнить, что Диана была радикалом, она была очень несчастлива, она была заперта в королевской системе, она пыталась вырваться, но не смогла этого сделать до смерти", - отмечает издание express.co.uk.

Рассказывая об отношениях между двумя принцами Гарри и Уильямом, Ричард указал, что Диана поддержала бы младшего сына в его выборе и не осуждала его отказ от престола.

"Я думаю, она бы очень гордилась тем фактом, что Гарри выбрал жизнь вне королевского круга", - добавил королевский редактор.

Что известно о принцессе Диане

Принцесса была одной из самых известных и любимых членов королевской семьи. Родилась она 1 июля 1961 года в Сандрингеме, Англия, в семье Спенсеров. В 1981 году она вышла замуж за принца Чарльза, наследника британского престола.

Свадьба Дианы и Чарльза стала одной из самых грандиозных королевских свадеб, которая транслировалась по всему миру. У супругов родилось двое сыновей - принцы Уильям и Гарри. Брак с принцем Чарльзом распался в 1996 году.

Диана стала известной не только как член королевской семьи, но и как активная благодетельница и защитница различных гуманитарных и социальных инициатив. Она была известна своей работой в сферах здравоохранения, борьбы со СПИДом и поддержки бездомных.

31 августа 1997 года Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже, что стало шоком для всего мира.

Напомним, ранее принца Гарри и его жену Меган Маркл не пригласили на ежегодный королевский отдых. Это связано с напряженными отношениями между Гарри и королем Чарльзом.

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