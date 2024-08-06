Ее платье считается платьем века.

Свадьба Чарльза, принца Уэльского, и леди Дианы Фрэнсис Спенсер состоялась 29 июля 1981 года. Их брак был представлен как "сказочная свадьба" и "свадьба века".

За их бракосочетанием следили более 750 миллионов человек в прямом эфире. В самой Великобритании этот день был объявлен национальным праздником.

Известно, что свадьба принцессы Дианы и Чарльза была самой дорогой в истории страны. Она обошлась казне в 2,859 миллиона фунтов стерлингов. Кроме того, собор Святого Павла, в Лондоне - вот, где была свадьба принцессы Дианы.

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Однако больше всего внимания общественности привлек свадебный наряд женщины. Рассказываем о нем детальнее.

Сколько стоит свадебное платье принцессы Дианы - оно стало самым дорогим

Свадебное платье Дианы оценивается в 9 тысяч фунтов (472 686,3 грн). Если говорить о том, кто шил платье принцессы Дианы, то молодожены выбрали именитых дизайнеров Дэвида и Элизабет Эмануэль.

"Платье было типичным для стиля начала 80-х – романтичное, пышное, но нам нужно было сделать его правильно, потому что мы знали, что оно войдет в историю", – рассказывала Vogue его создательница Элизабет Эмануэль.

Интересно, что дизайн платья сохранялся в секрете до самой церемонии. Все было продумано до деталей, однако один нюанс все же был - ткань платья. Когда Дианы вышла из автомобиля, то заметила, что сзади платье помялось.

Кроме того, дизайнеры подготовили Диане декоративный зонтик на случай, если бы на улице начался дождь.

Особое внимание было уделено и обуви принцессы. Обувщик Клайм Шилтон задекорировал их 500 пайетками, 100 жемчужинами, а подошва была сделана из замши с орнаментом. В качестве символизма на туфлях были вышиты первые буквы имен молодоженов.

Вы только посмотрите на фото принцессы Дианы, чтобы убедиться в том, что ее наряд действительно стал нарядом века.

Несмотря на то что брак Дианы и Чарльза распался, их свадьба все равно всем запомнилась, и эта история передается из уст в уста.

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