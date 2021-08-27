Фильм расскажет о жизни Дианы Спенсер в начале 90-х годов, когда она решила развестись с принцем Чарльзом на фоне слухов о его измене.

Кинокомпания Neon показала первый трейлер биографической драмы о жизни британской принцессы Дианы под названием "Спенсер".

Главную роль принцессы Дианы в картине исполнила Кристен Стюарт. Также в картине появятся Джек Фартинг, Эми Мэнсон и Тимоти Сполл.

Фильм расскажет о жизни Дианы Спенсер в начале 90-х годов, когда она решила развестись с принцем Чарльзом на фоне слухов о его измене. Принцесса Диана была замужем за принцем Чарлзом с 1981 по 1996 год. В 1997 году она трагически погибла в автомобильной катастрофе.

Читайте такжеСериал "Корона" от Netflix - 5 причин посмотреть один из самых популярных современных сериаловРежиссером картины выступил победитель Берлинского кинофестиваля Пабло Ларраин. Над саундтреком работал гитарист Radiohead Джонни Гринвуд.

В украинских кинотеатрах драма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" выйдет 9 декабря 2021 года, передает 112ua.tv.

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Автор: Иван Бойко