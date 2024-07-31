Она призналась, что с 19 лет борется с сильными головными болями.

Украинская певица Надя Дорофеева, которая известна своими хитами "Хай пишуть", "Кохаю, але не зовсім", "Хартбіт" и другими песнями, пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Недавно в своем Instagram артистка откровенно призналась, что много лет борется с головными болями.

"Мигрень. Впервые она случилась со мной в мои 19. Причем с "аурой". Те, кто в теме, понимают. Я обследовалась, нашла причины", - написала Надя.

Видео дня

Звезда добавила, что после получения результатов обследования она сразу обратилась к врачу. Однако совет специалиста ее больше насмешил, чем реально помог в этой проблеме. Тогда Дорофеева услышала такой ответ, который запомнила на всю жизнь:

"Мне ответили: "Она сама пройдет. После 60". Желаю всем смотреть на мир с таким же позитивом, как та врач в мои 19".

Напомним, ранее Надя Дорофеева впервые рассказала о другой болезни, с которой борется уже 6 лет. Оказалось, что у певицы повышенный уровень основного гормона, регулирующего активность щитовидной железы и уровень тиреоидных гормонов, которые она вырабатывает. Поэтому девушка постоянно чувствует себя уставшей.

Вас также могут заинтересовать новости: