Певица отметила, что произошел треш.

На днях в Вене должен был состояться концерт популярной украинской певицы Нади Дорофеевой, однако за несколько часов до старта он был отменен.

Как сообщила Додо на своей странице в Instagram, возникла проблема с выполнением условий, указанных в райдере. По ее словам, она с командой приехала на саундчек, однако они не смогли подключить всю аппаратуру.

"Друзья, всем привет. У нас не выполнен технический райдер. Что это значит? Это значит, что у нас просто нет возможности звучать. Даже нет моих микрофонов, кабелей, которые мы могли бы подсоединить (к аппаратуре, - УНИАН). Такое в моей карьере, к сожалению, впервые. Во-первых, хочу попросить, чтобы вы не выезжали на концерт. Что дальше будет - мы сообщим немного позже, потому что сами пока ничего не понимаем", - сказала Надя.

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Она отметила, что именно по этим причинам ее концерт просто не может состояться.

"Боже, какой это треш", - добавила певица.

Чем известна Надя Дорофеева

Надя Дорофеева прославилась благодаря участию в группе "Время и Стекло". Почти 10 лет она выступала на одной сцене с Алексеем Завгородним, больше известным как Позитив.

Затем она ушла в сольное плаванье. Каждый хит Додо занимал первые строчки в хит-парадах. Больше всего слушателям нравятся такие ее песни как "Вотсап", "Щоб не було", "Горит", "Кохаю, але не зовсім", "Різнокольорова" и другие.

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