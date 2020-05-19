Надя Дорофеева в игривом наряде показала идеальную фигуру (фото)

На фото Надя позирует в коротких леопардовых шортах с высокой талией, в черном бюстгальтере и черной прозрачной накидке.

Надя Дорофеева даже на карантине продолжает делиться со своими подписчиками яркими фото в стильных образах. Читайте также"Не можем разойтись красиво": в деле о разводе звезды "Мажора" Прилучного с женой произошел новый поворот В своем Instagram артистка опубликовала новое фото своего очередного лука. На фото Надя позирует в коротких леопардовых шортах с высокой талией, в черном бюстгальтере и черной прозрачной накидке. Также певица одела грубые высокие ботинки на шнуровке, распустила волосы и без макияжа на лице позировала возле зеркала. "На стиле", "Шикарная", - похвалили Надю в комментариях.

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