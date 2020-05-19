цей матеріал доступний українською

Надя Дорофеева в игривом наряде показала идеальную фигуру (фото)

09:40, 19 мая 2020
Звезды
497 0
Instagram Надя Дорофеева

Читайте также"Не можем разойтись красиво": в деле о разводе звезды "Мажора" Прилучного с женой произошел новый поворот

В своем Instagram артистка опубликовала новое фото своего очередного лука.

На фото Надя позирует в коротких леопардовых шортах с высокой талией, в черном бюстгальтере и черной прозрачной накидке. Также певица одела грубые высокие ботинки на шнуровке, распустила волосы и без макияжа на лице позировала возле зеркала. 

"На стиле", "Шикарная", - похвалили Надю в комментариях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #время и стекло#Надя Дорофеева