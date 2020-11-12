Образ блондинки очень идет Дорофеевой.

Фанаты группы "Время и Стекло" с нетерпением ждут, когда Надя Дорофеева представит свою первую сольную работу.

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Артистка на своей странице в Instagram решила показать поклонникам видео, вероятно, со съемок нового клипа.

В кадрах Надя предстает блондинкой в мини-платье с металлическим топом поверх нее. На видео певица позирует вблизи бассейна. Пост исполнительница сопроводила лишь смайлом в виде огня.

Распад группы "Время и Стекло": что известно

Украинские артисты Надя Дорофеева и Леша "Позитив" Завгородний подтвердили, что их дуэт "Время и Стекло" прекратит существование в этом году.

По словам Позитива, участники дуэта продолжат свою деятельность отдельно.

Украинский рэпер Потап, который на протяжении 10 лет был продюсером "Время и Стекло", прокомментировал информацию о распаде группы.

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Автор: Ольга Робейко