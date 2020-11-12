Дорофеева сменила имидж / скриншот

Фанаты группы "Время и Стекло" с нетерпением ждут, когда Надя Дорофеева представит свою первую сольную работу.

Читайте такжеНадя Дорофеева в прозрачном мини-платье пообещала фанатам сюрприз (фото)

Артистка на своей странице в Instagram решила показать поклонникам видео, вероятно, со съемок нового клипа. 

В кадрах Надя предстает блондинкой в мини-платье с металлическим топом поверх нее. На видео певица позирует вблизи бассейна. Пост исполнительница сопроводила лишь смайлом в виде огня.

🔥

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Распад группы "Время и Стекло": что известно

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко